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В ДТП с грузовиком в Рыбновском районе пострадали ребенок и 34-летний мужчина
Авария случилась днем 5 февраля на 161 километре дороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 55-летний житель Пензенской области на «КамАЗе» столкнулся с легковушкой Skoda Rapid, за рулем которой находился 34-летний жителя города Рыбное.

В ДТП с грузовиком в Рыбновском районе пострадали ребенок и 34-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась днем 5 февраля на 161 километре дороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 55-летний житель Пензенской области на «КамАЗе» столкнулся с легковушкой Skoda Rapid, за рулем которой находился 34-летний жителя города Рыбное.

В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. Они обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.