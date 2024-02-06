В ДТП с грузовиком в Рыбновском районе пострадали ребенок и 34-летний мужчина
Авария случилась днем 5 февраля на 161 километре дороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 55-летний житель Пензенской области на «КамАЗе» столкнулся с легковушкой Skoda Rapid, за рулем которой находился 34-летний жителя города Рыбное.
В ДТП с грузовиком в Рыбновском районе пострадали ребенок и 34-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась днем 5 февраля на 161 километре дороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 55-летний житель Пензенской области на «КамАЗе» столкнулся с легковушкой Skoda Rapid, за рулем которой находился 34-летний жителя города Рыбное.
В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. Они обращались за медицинской помощью.
Проводится проверка.