В Челябинске мужчина заманил 13-летнего мальчика в автомобиль и начал домогаться

В Челябинске мужчина заманил 13-летнего школьника в свой автомобиль и стал домогаться его. Как отметил URA.RU источник в силовых структурах, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Мужчина предложил ребенку заработать. Тот согласился и сел в автомобиль. А задержанный начал домогаться его», — рассказал собеседник.

Ребенок рассказал о случившемся родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Мальчик смог запомнить номер машины злоумышленника, благодаря чему его удалось оперативно задержать.