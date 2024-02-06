В ЦБ заявили, что снижение инфляции в России пока нельзя назвать устойчивым

Отмечается, что дальнейшему снижению будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика.

Снижение инфляции в России пока нельзя назвать устойчивым. Об этом сообщили в Центральном банке.

Отмечается, что дальнейшему снижению будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика.

«В декабре — январе месячный рост цен замедлился, но остался значимо выше цели по инфляции. Инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются высокими», — говорится в релизе.