В Башкирии при лобовом столкновении двух иномарок погибла 19-летняя девушка

В Абзелиловском районе Башкирии на 24-м км автотрассы Озерное-Кусимовский рудник произошло смертельное ДТП. Об этом пишет портал «Вся Башкирия».

Отмечается, что 19-летняя девушка на «Деу Нексия» потеряла контроль и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Рено Дастер».

В результате происшествия водитель первой иномарки скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.