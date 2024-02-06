Синовтик предупредил о циклоне «Ольга», который принесет рекордные снегопады

Циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В ночь на среду в столице нашей Родины благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится, а морозы усилятся до минус 7 — минус 10, в Подмосковье — до минус 7 — минус 12. Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени „Ольга“, из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности — тогда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

«При этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров и впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура — минус 3 — минус 5, по области — минус 2 — минус 7. Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года», — рассказал синоптик. Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.