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Стало известно, что будут изучать российские школьники на обновленных уроках ОБЖ

Стало известно, что будут изучать российские школьники на обновленных уроках ОБЖ. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на финальную версию стандарта.

По информации издания, школьникам будут преподавать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, способы защиты от оружия массового поражения, основы применения беспилотников. От идеи изучать общевойсковой бой на предмете отказались после общественного обсуждения.