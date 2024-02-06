Стало известно, что будут изучать российские школьники на обновленных уроках ОБЖ

Стало известно, что будут изучать российские школьники на обновленных уроках ОБЖ. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на финальную версию стандарта.

По информации издания, школьникам будут преподавать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, способы защиты от оружия массового поражения, основы применения беспилотников. От идеи изучать общевойсковой бой на предмете отказались после общественного обсуждения.