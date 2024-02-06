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Следователи объявили в розыск Раиля Сулейманова, пропавшего в Рязанской области
С 5 июня 2023 года его местонахождение неизвестно.

Следственный комитет по Рязанской области просит помочь в розыске пропавшего без вести Раиля Сулейманова 1984 года рождения. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Напомним, 5 июня 2023 года житель Ульяновской области ушел из дома на территории СПК «Колос» в поселке Сотницыно Сасовского. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 35-40 лет, рост 185 сантиметров, волосы темные, среднее телосложение.

В день исчезновения был одет в серую куртку, синие спортивные брюки и галоши.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчина, просьба обращаться по телефонам: +7 (910) 906-11-41, 02 (112).