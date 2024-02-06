Скончался актер «Глухаря» Александр Симонец

Ему был 61 год.

6 февраля скончался актер Александр Симонец в возрасте 61 года. Об этом сообщили на странице Амурского областного театра драмы в соцсети.

Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. Учился в Москве, где окончил два училища: цирковое и театральное имени Щукина. С 1990 по 2013 год артист работал в московском Театре Сатиры, а с 2016 года — в Амурском областном драматическом театре.

Актер известен по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Глухарь», «Моя прекрасная няня», «Дружная семейка» и других проектах.