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Рязанские полицейские нашли наркотики в квартире бывшего участника «слоновской» ОПГ
Общая масса изъятого наркотика составила 134 грамма.

Рязанские полицейские нашли наркотики в квартире бывшего участника «слоновской» ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району города Рязани при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели обыск в квартире 62-летнего рязанца.

Отмечается, что мужчина является бывшим участником «слоновской» преступной группировки. В последние годы он неоднократно попадал в поле зрения оперативников УНК УМВД в связи с причастностью к совершению наркопреступлений.

В его квартире на улице Бирюзова полицейские нашли два пакета с марихуаной, которые мужчина прятал под ванной. Общая масса изъятого наркотика составила 134 грамма.

Возбуждено уголовное дело.