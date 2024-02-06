Рязанская мэрия пообещала убрать город от снега за две недели

Заммэра добавил, что с сегодняшнего дня в ночь мэрия добавляет дополнительные бригады и ближайшие две недели планирует убрать весь город от снега.

Во вторник, 6 февраля, на заседании рязанского правительства заммэра Дмитрий Лощинин пообещал убрать город от снега за две недели.

Губернатор Павел Малков зачитал обращение рязанцев, которые отметили, что центр города убирается хорошо и несколько раз, а до окраин техника и дворники не доходят. Лощинин сообщил, что этой зимой снега выпало в полтора раза больше, чем прошлой.

«Продолжаем вывозить снег с городских улиц. По данным на 1 февраля, вывезено 190 тысяч кубометров снега, израсходовано 15 тысяч кубометров пескосоляной смеси и 310 тонн жидкого реагента. В прошлом году вообще не применяли реагент. Работу ведем круглосуточно», — подчеркнул Лощинин.

Кроме того, заммэра добавил, что с сегодняшнего дня в ночь мэрия добавляет дополнительные бригады и ближайшие две недели планирует убрать весь город от снега.

Малков отметил, что нужно увеличивать количество техники, работать с соцсетями и обращениями и усиливать префектуры.

«Если префекты не справляются, то нужно принимать кадровые решения», — добавил губернатор.

Напомним, редакция РЗН. инфо осмотрела город спустя две недели после снегопадов и проверил, как мэрия убирается.