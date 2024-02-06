Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за непогоды
По данным синоптиков, в регионе во вторник, 6 февраля, ожидается гололедица и до 0 градусов.
Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за непогоды. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.
Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Напомним, по данным синоптиков, во вторник, 6 февраля, в Рязанской области ожидается гололедица, а днем столбик термометра поднимется до 0 градусов.