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Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за непогоды
По данным синоптиков, в регионе во вторник, 6 февраля, ожидается гололедица и до 0 градусов.

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за непогоды. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Напомним, по данным синоптиков, во вторник, 6 февраля, в Рязанской области ожидается гололедица, а днем столбик термометра поднимется до 0 градусов.