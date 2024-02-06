Рязанке дали восемь лет колонии за убийство знакомой

Она вонзила нож в грудь женщине.

37-летнюю жительницу Рязанского района признали виновной в убийстве знакомой. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

20 июня 2023 года в поселке Мурмино Рязанского района между двумя нетрезвыми рязанками произошла ссора, во время которой одна другой вонзила нож в грудь. Женщина скончалась на месте.

В отношении женщина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Суд назначил ей восемь лет колонии общего режима.