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«Рязаньэнерго» в «День клиента» ответит на вопросы потребителей

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» проведет «День клиента». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Представители филиала проконсультируют жителей по поводу качества и надежности электроснабжения, технологического присоединения к электросетям и другим вопросам.

Посетителей примет и.о. директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев. Обратиться могут как физические, так и юридические лица.

Встреча состоится 8 февраля в «Агентстве инвентаризации и проектирования» (улица Свободы, 35, офис «Опоры России») с 10:00 до 19:00. Записаться можно по телефону: +7 (915) 597-31-56.

Отмечается, что «День клиента» проводится еженедельно по четвергам.