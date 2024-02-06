Рязанцы смогут бесплатно воспользоваться услугами социальной няни

Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства региона.

В Рязанской области многодетные одинокие родители и семьи участников СВО с детьми до шести лет могут бесплатно воспользоваться услугами социальной няни. Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства региона, пишут «Рязанские ведомости».

Как отметила и. о. министра труда и соцзащиты населения Елена Карпенко, в настоящее время в регионе семьи с детьми могут получить более ста видов услуг и мер поддержки.

Также в законопроекте отмечены дополнительные меры по социальной догазификации.