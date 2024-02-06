Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-5°
Срд, 07
Чтв, 08
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
3 992
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 371
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 735
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
11 915
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россия и Беларусь объединят список экстремистов
И экстремистских ресурсов.

Россия и Беларусь начали вести работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом сообщили сотрудники БелТА со ссылкой на посла в РФ Дмитрия Крутого.

«Конечно, здесь (в вопросе объединения списков экстремистов — ИФ) нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено», — заявил посол Беларуси.

Крутой отметил, что идея об объединении списков уже не раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел Беларуси и России.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — пояснил Крутой.