Россия и Беларусь объединят список экстремистов

И экстремистских ресурсов.

Россия и Беларусь начали вести работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом сообщили сотрудники БелТА со ссылкой на посла в РФ Дмитрия Крутого.

«Конечно, здесь (в вопросе объединения списков экстремистов — ИФ) нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено», — заявил посол Беларуси.

Крутой отметил, что идея об объединении списков уже не раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел Беларуси и России.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — пояснил Крутой.