Российские войска на фронте продвинулись по девяти направлениям

ВСУ не удается остановить атаки Вооруженный сил России.

Российские силы в зоне специальной военной операции продвигаются сразу по нескольким направлениям. Такую оценку дал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV, пишет ТАСС.

Речь идет «как минимум о девяти участках фронта», в том числе в районе Купянска Харьковской области и Авдеевки под Донецком.

Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.