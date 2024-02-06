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Российские войска на фронте продвинулись по девяти направлениям
ВСУ не удается остановить атаки Вооруженный сил России.

Российские силы в зоне специальной военной операции продвигаются сразу по нескольким направлениям. Такую оценку дал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV, пишет ТАСС.

Речь идет «как минимум о девяти участках фронта», в том числе в районе Купянска Харьковской области и Авдеевки под Донецком.

Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.