Резидент индустриального парка «Рязанский» начал строительство завода. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.
На заводе будут делать электронные приборы учета. Компания инвестирует в проект свыше 1,5 млрд рублей, количество рабочих мест увеличится на 100.
Отмечается, что предприятие создает приборы автоматизированного учета энергоресурсов свыше 25 лет. Никитин заявил, что на продукцию — высокий спрос. Компания поставляет счетчики о учету потребления воды, газа и электричества в десятки регионов России, экспортирует в страны СНГ, осваивает рынки Марокко и Китая. При этом речь идет о продукции как промышленного, так и бытового использования.
«"Корпорация развития» поддержала инициативу инвестора построить новый заводской комплекс с производственным, складским и офисными модулями. Площадка индустриального парка «Рязанский» с его инженерной инфраструктурой и хорошей транспортной логистикой подошла для проекта как нельзя лучше", — отметил Никитин.
По словам зампреда, инвестор планирует ввести в эксплуатацию новый объект через полтора года