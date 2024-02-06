Резидент индустриального парка «Рязанский» начал строительство завода

Предприятие производит электронные приборы учета.

Резидент индустриального парка «Рязанский» начал строительство завода. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.

На заводе будут делать электронные приборы учета. Компания инвестирует в проект свыше 1,5 млрд рублей, количество рабочих мест увеличится на 100.

Отмечается, что предприятие создает приборы автоматизированного учета энергоресурсов свыше 25 лет. Никитин заявил, что на продукцию — высокий спрос. Компания поставляет счетчики о учету потребления воды, газа и электричества в десятки регионов России, экспортирует в страны СНГ, осваивает рынки Марокко и Китая. При этом речь идет о продукции как промышленного, так и бытового использования.

«"Корпорация развития» поддержала инициативу инвестора построить новый заводской комплекс с производственным, складским и офисными модулями. Площадка индустриального парка «Рязанский» с его инженерной инфраструктурой и хорошей транспортной логистикой подошла для проекта как нельзя лучше", — отметил Никитин.

По словам зампреда, инвестор планирует ввести в эксплуатацию новый объект через полтора года