Польский спецназовец заявил о невозможности Украины вернуть потерянные территории

По словам эксперта, надежды Киева на возвращение территории не имеют перспектив. Он считает, что несмотря поддержку Украины, у нее все равно намного меньше сил и ресурсов.

Польский спецназовец заявил о невозможности Украины вернуть потерянные территории. Об этом пишет газета « Известия ».

"Россия слишком сильна, чтобы Украина смогла вернуть свои территории", — заявил военный аналитик, бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром» с позывным «Наваль».

По его словам, надежды Киева на возвращение территории не имеют перспектив. Он считает, что несмотря поддержку Украины, у нее все равно намного меньше сил и ресурсов.

Военный добавил, что рано или поздно украинскому правительству придется сесть за стол переговоров, поскольку другого выхода у них нет.