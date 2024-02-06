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NYT: Украине без помощи США придется принять мирные условия России
Ситуация для Киева на данный момент «мрачная».

Украине без новой американской поддержки придется согласиться на условия мирного урегулирования, в которых говорится о признании части регионов российскими. Об этом сообщили в газете New York Times, пишет URA.RU.

Авторы статьи отметили, что граждане Украины называют данную сделку капитуляцией и без дополнительной поддержки США они вынуждены согласиться на нее.

Это замедлит процесс интеграции Украины с Европой. Киев не способен захватить желаемые территории.

Ситуация для Украины на данный момент «мрачная».