На новомичуринца завели уголовное дело за кражу двух банок кофе из магазина

Отмечается, что в 2023 году мужчину уже арестовывали на десять суток за схожее деяние.

На новомичуринца завели дело о мелких хищениях из магазинов. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

23-летнего мужчину подозревают в том, что он украл из магазина две банки кофе. Камеры наблюдения в торговом зале помогли вычислить и задержать молодого человека. По его словам, одну из банок он продал таксисту.

Отмечается, что в 2023 году его уже арестовывали на десять суток за схожее деяние.

Также мужчину ждет еще один суд по делу, связанному с хищениями.