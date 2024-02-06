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На новомичуринца завели уголовное дело за кражу двух банок кофе из магазина
Отмечается, что в 2023 году мужчину уже арестовывали на десять суток за схожее деяние.

На новомичуринца завели дело о мелких хищениях из магазинов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

23-летнего мужчину подозревают в том, что он украл из магазина две банки кофе. Камеры наблюдения в торговом зале помогли вычислить и задержать молодого человека. По его словам, одну из банок он продал таксисту.

Отмечается, что в 2023 году его уже арестовывали на десять суток за схожее деяние.

Также мужчину ждет еще один суд по делу, связанному с хищениями.