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На четырех рязанских улицах 7 февраля отключат холодную воду
Об этом сообщили в городском «Водоканале».

На четырех рязанских улицах в среду, 7 февраля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • 2-й Дачный переулок, дома №№ 11/1, 12, 13, 14/2, 15, 16/1, 17, 18/2, 19, 20/1, 21 (частный сектор);
  • улица Дачная, дом № 14;
  • улица Северная, дома №№ 10, 11/42, 12/37, 13, 14/40, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, (частный сектор);
  • проезд Шабулина, дом № 27а (торговый центр).