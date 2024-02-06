На четырех рязанских улицах 7 февраля отключат холодную воду

Об этом сообщили в городском «Водоканале».

На четырех рязанских улицах в среду, 7 февраля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: