Минздрав разрешил продавать экстренные противозачаточные без рецепта и онлайн

Популярные противозачаточные средства «Постинор» и «Эскапел» будут продавать без рецепта в аптеках и онлайн. Исследование не выявило в них ни одного из требований к рецептурным препаратам.

Минздрав разрешил продавать экстренные противозачаточные без рецепта и онлайн. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Популярные противозачаточные средства «Постинор» и «Эскапел» будут продавать без рецепта в аптеках и онлайн. Исследование не выявило в них ни одного из требований к рецептурным препаратам.

При этом в 2023 году ведомство ужесточило контроль за учетом препаратов мифепристон и мизопростол, которые используются для медикаментозного аборта (они не относятся к средствам экстренной контрацепции), их даже собирались изъять из аптек.