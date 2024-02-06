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Минобороны: ВСУ потеряли 885 человек за сутки
За сутки ВС РФ отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении, семь атак на донецком направлении, шесть атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении, уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ.

Украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях в совокупности до 885 человек. Об этом сообщили в сводке Минобороны России.

За сутки ВС РФ отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении, семь атак на донецком направлении, шесть атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении, уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ.

Также российские военные улучшили положение по переднему краю на краснолиманском и южно-донецком направлениях, на донецком — заняли более выгодные рубежи.

ПВО РФ за сутки сбила два снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ.