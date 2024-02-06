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Mash: в ближайшее время в России примерно на 30% подорожает шоколад
Причиной подорожания стал рекордный за последние 47 лет рост цен на какао-бобы

Шоколад в России в ближайшее время подорожает примерно на 30%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, причиной подорожания стал рекордный за последние 47 лет рост цен на какао-бобы. Отмечается, что переработка бобов в ЕС за четвертый квартал упала на 2,5 процента. В США этот показатель чуть выше — 3, а в Азии — 5%. В России этот показатель на уровне 68 тысяч тонн за 2023-й.

Эксперты заявили, что уровень переработки какао-бобов упал в целом — на 0,3% мирового производства.

Автор материала подчеркнул, что молочный шоколад, где какао-масла не так много, сначала подорожает лишь на 20%.

Ранее эксперт рассказал, что в России ожидается дефицит шоколада.