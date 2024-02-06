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Малков потребовал повысить качество проектов при строительстве
По словам губернатора, на днях они с министерством строительного комплекса обсуждали крайне неудовлетворительное качество ПСД, которые делаются в органах местного самоуправления.

Во вторник, 6 февраля, на заседании правительства Павел Малков потребовал повысить качество проектов при строительстве.

По словам губернатора, на днях они с министерством строительного комплекса обсуждали крайне неудовлетворительное качество ПСД, которые делаются в органах местного самоуправления.

«Здесь зачастую идет работа по заказу, зачастую помогают спонсоры, но потом с этими проектами очень сложно работать: они плохо адаптированы и сделаны. Ни одного хорошего объекта в прошлом году не было, который не пришлось бы серьезно доделывать и дорабатывать вместе с подрядчиками, решать проблемы уже по ходу строительства», — подчеркнул Малков.

Кроме того, губернатор попросил минстрой взять вопрос на контроль и перейти к типовым проектам. Администрациям же посоветовал тщательно все отрабатывать при заказе работ по разработке проектно-сметной документации.

«Потому что качественный проект позволяет решить практически все проблемы. А то у нас при строительстве либо фундамент недосчитан, либо с площадями что-то напутали. Примитивные ошибки, которые потом с большим трудом исправляются», — добавил Малков.