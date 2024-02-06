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Малков остался недоволен работой министерства спорта Рязанской области
Об этом он сообщил 6 февраля на заседании правительства.

Губернатор Павел Малков остался недоволен работой министерства спорта Рязанской области. Об этом он сообщил во вторник, 6 февраля, на заседании правительства.

Как отметил глава региона, зампред правительства Артем Никитин переслал ему два обращения по линии министерства спорта, в которых рязанцы жалуются на невозможность доставить детскую команду по хоккею на соревнования и на работу футбольного манежа в Рязани.

«В Сасово проводится детский и юношеский чемпионат по хоккею и не могут из Рязани доставить команду. В министерстве отвечают холодно: „Езжайте на электричке“. А также пишут, что до сих пор не в полной мере заработал футбольный манеж, про который мне сто раз докладывали, что он работает. Даю неделю, чтобы решить два этих вопроса!» — отметил Малков.

Кроме того, губернатор назвал такое поведение равнодушным и высказал свое нежелание слушать все оправдания, которые приготовило министерство.