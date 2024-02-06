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«Известия»: на певицу Бьянку напал неизвестный

На певицу Бьянку напал неизвестный мужчина. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Инцидент произошел вечером 2 февраля, когда она направлялась на маникюр.

По ее словам, неизвестный мужчина с палкой дергал ее за руку и требовал сесть в машину. «Я начала кричать. В этот момент вышла девочка, которая делает мне ногти, и начала помогать мне отбиваться», — рассказала Бьянка.

Артистка призналась, что очень испугалась. Вернувшись домой, она закрылась на все замки и связалась с юристом, чтобы решить вопрос с заявлением в правоохранительные органы.

«В СМИ быстро подняли этот вопрос, полиция самостоятельно возбудила дело, вчера опросила свидетелей по этому факту», — заключила она.