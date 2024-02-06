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Глава Евросовета шокирован нежеланием помогать Украине
Он негодует из-за призыва к миру между Россией и Украиной.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что он шокирован призывами к миру между Россией и Украиной и перспективой того, что Луганск и Крым останутся частью российской территории. Об этом пишет ТАСС.

«Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей? Я погружаюсь в состояние глубокого шока, когда говорят о Луганске как о территории России. И это шокирует, территориальная целостность подтверждает, что Луганск — это Украина, что Крым — это Украина. Любые другие заявления шокируют»." - сказал Мишель на повышенных тонах в Европарламенте.

Он отметил, что помощь Украине — «это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями».