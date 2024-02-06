Бригада «скорой» спасла рязанку с сердечным приступом

Женщина обратилась на станцию «скорой» из стационара. Ее доставили туда двое суток назад. По ее словам, у нее повысилось давление. Тонометр показал, что систолическое артериальное давление увеличилось до 180 миллиметров ртутного столба.

Бригада «скорой» спасла рязанку с сердечным приступом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Женщина обратилась на станцию «скорой» из стационара. Ее доставили туда двое суток назад. По ее словам, у нее повысилось давление. Тонометр показал, что систолическое артериальное давление увеличилось до 180 миллиметров ртутного столба.

«Приняла свой обычный препарат, однако эффекта не было. Самочувствие ухудшалось стремительно, сознание стало уходить, в груди появились хрипы, я задыхалась», — сказала женщина.

Бригада «скорой» в составе врача Юлии Одерковой, фельдшеров Ирины Раковской и Сергея Харитонова, водителя Анатолия Косоротова успела вовремя и спасла рязанку.