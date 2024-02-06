Бастрыкин взял на контроль ситуацию многодетной семьи из Рязани

По данным СК, нахождение детей в антисанитарных условиях может представлять опасность для их жизни и здоровья.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав детей в Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Отмечается, что в эфире федерального телеканала обсуждалась история семьи из Рязани, где дети проживают в антисанитарных условиях с матерью, ненадлежащим образом выполняющей свои родительские обязанности.

Единственный доход — это детские пособия и пожертвования неравнодушных граждан.

По данным СК, нахождение детей в таких условиях может представлять опасность для их жизни и здоровья.