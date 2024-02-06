Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на ребенка в Рязани

5 февраля в Рязани стая бродячих собак напала на мальчика. Одно из животных укусило его за ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на ребенка в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В СК рассказали, что 5 февраля в Рязани стая бродячих собак напала на мальчика. Одно из животных укусило его за ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее рязанцы жаловались на стаи агрессивных бродячих собак.