73-летнего жителя Рыбновского района осудили за пьяную езду

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, не справился с управлением и съехал в кювет.

73-летнего жителя Рыбновского района осудили за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что летом 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет.

Суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два года.