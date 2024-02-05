Зеленский признал застой на фронте из-за нехватки боеприпасов

Такая ситуация сложилась из-за задержек в поставках оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия. Об этом пишет RT со ссылкой на первый канал Государственного итальянского телевидения RAI.

«Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений», — отметил Зеленский, добавив, что такое положение дел «ведет к ошибкам».

Ранее сообщалось, что ВСУ отдали инициативу армии РФ из-за нехватки людей и снарядов.