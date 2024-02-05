В январе в Рязанской области родились 543 ребенка

В регионе родились 8 двоен: 3 пары мальчиков, 2 пары девочек и 3 «королевских двойни» — мальчик и девочка.

В январе в Рязанской области родились 543 ребенка. Об этом сообщила глава регионального ЗАГС Елена Сорокина.

Также в январе в регионе родились 8 двоен: 3 пары мальчиков, 2 пары девочек и 3 «королевских двойни» — мальчик и девочка.

В среднем, детей женщины рожали в 29 лет. Отцами становились в 30 лет. По сравнению со страной в целом, в Рязанской области больше первенцев, а также четвертых и более детей в семье. В январе пятого ребенка родили 22 семьи, шестого — шесть, седьмого, восьмого и девятого — по одной семье.