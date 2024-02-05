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В Верховной Раде назвали новое потенциальное место работы Залужного
По словам Евгения Шевченко, главком ВСУ перейдет на должность посла.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перейдет на дипломатическую работу. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что генерал станет послом в Великобританию, сообщает ТАСС.

По словам парламентария, главкома могут отправить в отставку в ближайшее время.

«Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», — отметил депутат.

Ранее СМИ несколько раз сообщали о возможной отставке Залужного.