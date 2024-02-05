В Свердловской области родившая в бане женщина бросила новорожденного в сугробе

В Свердловской области предъявили обвинение женщине, бросившей в сугробе новорожденного ребенка. Об этом сообщило
Инцидент произошел 20 декабря 2023 года на участке в поселке Свободный.
По предварительной информации, женщина пыталась убить ребенка сразу после родов, закопав его лопатой в сугробе. Обнаруженного мальчика доставили в больницу, ему оказали медпомощь. В управлении отметили, что обвиняемая осознавала, что на морозе и без доступа кислорода младенец мог погибнуть.
Посельчанку 1996 года рождения обвинили в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.
Как ранее журналистам рассказывал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, хозяин бани — свекор обвиняемой — рано утром приехал на участок, чтобы покормить уток, кур и поросят. Там он обнаружил невестку, сидевшую с младенцем на руках. Мужчина дал ей простыню, чтобы укрыть ребенка, а сам ушел за помощью к участковому и вызвать «скорую». Когда они прибежали к бане, то нашли мать уже без новорожденного: тот находился в сугробе, примерно в десяти метрах от бани, присыпанный снегом.
Горелых отмечал, что близкие не знали о ее беременности, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина вместе с супругом воспитывает двоих детей: четырехлетнего сына и двухлетнюю дочь.
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