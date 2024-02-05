В Рыбном заметили мужчину, прогуливающегося рядом с школьницами

По информации из поста, он останавливался, смотрел на школьниц и улыбался им.

В Рыбном заметили мужчину, прогуливающегося рядом с школьницами. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Юбилейной.

По информации из поста, мужчина остановился, посмотрел на школьниц и улыбнулся им. После того, как на его обратила внимание автор поста, вуайерист развернулся и ушел в другую сторону.

Приметы: на вид 40 лет, неславянская внешность, одет в черную куртку с капюшоном и черные туфли.