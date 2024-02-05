В Рязанской области зафиксировали 16 случаев высокого загрязнения водоемов

Росгидромет назвал регионы с самыми загрязненными водоемами.

В Рязанской области в 2023 году зафиксировали 16 случаев «высокого загрязнения» рек, озер и других пресноводных объектов. На статистику Росгидромета обратило мнение «Рязинформбюро».

Всех больше загрязнены водоемы Свердловской области — там зарегистрировано 604 случая высокого загрязнения и 202 — экстремально высокого. На второй строчке расположилась Смоленская область с 13 и 211 случаями соответственно.