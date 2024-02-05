В Рязанской области произошло массовое ДТП с участием четырех машин

По словам автора поста, авария случилась в воскресенье, 4 февраля, в Шиловском районе.

В Рязанской области произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».

По словам автора поста, авария случилась в воскресенье, 4 февраля, в Шиловском районе. На кадрах видно, что на трассе столкнулись три легковушки и грузовик.

«Не доезжая Шилово, в километрах 25 примерно. Серьезное ДТП с пострадавшими», — написал автор поста.

О количестве пострадавших информации нет.