В Рязани осудили 28-летнего наркозакладчика

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани осудили 28-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина в составе организованной группы в качестве розничного закладчика раскладывал наркотические средства на территории РФ. Через интернет он получал адреса с данными местонахождения оптовых закладок для последующего незаконного сбыта на территории Рязани.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.