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В России снимут ограничения по возрасту для бойцов СВО при получении ипотеки
Об этом говорится в документе на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО без ограничений по семейному положению и возрасту. Соответствующее поручение он дал по итогам рабочей поездки в Архангельскую область.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в условия программы „Дальневосточная и арктическая ипотека“ изменений, предусматривающих распространение программы на граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции», — говорится в документе на сайте Кремля.

Документ предписывает обеспечить увеличение до девяти млн рублей максимального размера ипотечного кредита по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», который предоставляют на приобретение жилья на вторичном рынке или дома с участком, находящегося на территории моногородов. Общая площадь такого жилого помещения не должна превышать 60 квадратных метров.