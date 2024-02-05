В Подмосковье при столкновении легковушки и автобуса погибла 31-летняя девушка

В Подмосковье при столкновении легковушки и автобуса погибла 31-летняя девушка. Об этом пишут «Плохие новости».

«Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

«Выскочила в лоб просто. Ни с того, ни с сего свернула ко мне под руль. Я увидел, что она немного на встречку пошла и стал от нее уходить. А она резко повернула и врезалась в угол», — сообщил водитель автобуса.

Отмечается, что у погибшей остались трое детей.