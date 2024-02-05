В Петербурге девушка выбила мужчине глаз стаканом во время ссоры в клубе

В Санкт-Петербурге девушка выбила глаз мужчине. Об этом сообщили в группе «Топор».

23-летняя девушка и 43-летний мужчина вместе находились в ночном клубе и выпивали. В один момент они поссорились. Девушка взяла стакан и ударила мужчину по правому глазу.

В результате мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали разрушение глазного яблока.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что пострадавшего ранее два раза судили за наркотики.