В Петербурге девушка выбила мужчине глаз стаканом во время ссоры в клубе
В Санкт-Петербурге девушка выбила глаз мужчине. Об этом сообщили в группе «Топор».
23-летняя девушка и 43-летний мужчина вместе находились в ночном клубе и выпивали. В один момент они поссорились. Девушка взяла стакан и ударила мужчину по правому глазу.
В результате мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали разрушение глазного яблока.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Отмечается, что пострадавшего ранее два раза судили за наркотики.