В Пермском крае трое подростков насмерть забили мужчину

В городе Лысьва Пермского края банда из троих человек избила 60-летнего мужчину. Двоим нападавшим было младше 18 лет. Вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет URA.RU.

«От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе СК по региону.

Суд признал нападавших виновными. Каждому назначили шесть лет лишения свободы.

Несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.