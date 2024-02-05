В Новосибирске разработали устройство для лечения ран вакуумом и электричеством

Испытания прибора начнутся в 2024 году.

Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) впервые модифицировали вакуумный аспиратор, предназначенный для заживления ран и ожогов, а также снижения риска присоединения инфекции. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Основная наша цель — сделать наш аппарат доступным для всех медицинских учреждений. В России производятся вакуумные аспираторы, но их стоимость по ряду причин довольно высока. Мы создаем более доступную версию, которая будет более эффективна за счет комбинации вакуумной терапии с другими методами, а также более удобна в использовании благодаря веб-интерфейсу», — рассказал студента Института медицины и психологии НГУ Владислава Голейнова.

Вакуумная терапия — это метод лечения ран с помощью контролируемого отрицательного давления. При нем снижается вероятность возникновения осложнений и улучшается качество регенерации тканей.