В Магнитогорске двое подростков жестоко избили мужчину

В Магнитогорске Челябинской области двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, который сидел на лавочке возле подъезда, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД России по региону.

«Оперативники уголовного розыска установили личность мужчины и адрес его проживания. Участниками конфликта стали двое несовершеннолетних местных жителей, 2008 и 2009 годов рождения», — отметили в ведомстве.

Вместе с родителями юношей доставили в районный отдел полиции для дальнейшей работы.