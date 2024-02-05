В Крыму задержали трех человек, готовивших покушение на одного из руководителей полуострова

В Крыму задержали трех человек, готовивших покушение на одного из руководителей полуострова. Об этом сообщает ФСБ России.

У подозреваемых нашли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой мины производства Германии с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг, а также СВУ со взрывчатым веществом зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг.

Возбуждены уголовные дела.