В Кирове около подъезда похитили девушку
В Кирове около подъезда похитили девушку. Об этом сообщает Daily Карелия.
На размещенных кадрах видно, что девушка вышла из машины и направилась в сторону подъезда одного из домов на улице Широтной. Сзади подошли два неизвестных и утащили ее с собой.
Сообщение о похищении опубликовали в местном Telegram-канале «Кировчано».
Анонимный источник утверждал, что девушку похитили, когда та приехала на такси к собственному дому.
После публикации сообщения полиция начала проверку. Сотрудники МВД установили личности похитителей.