В Кирове около подъезда похитили девушку

В Кирове около подъезда похитили девушку. Об этом сообщает Daily Карелия.

На размещенных кадрах видно, что девушка вышла из машины и направилась в сторону подъезда одного из домов на улице Широтной. Сзади подошли два неизвестных и утащили ее с собой.

Сообщение о похищении опубликовали в местном Telegram-канале «Кировчано».

Анонимный источник утверждал, что девушку похитили, когда та приехала на такси к собственному дому.

После публикации сообщения полиция начала проверку. Сотрудники МВД установили личности похитителей.