В Кемеровской области овчарка насмерть загрызла четрыхлетнюю девочку

В Кемеровской области овчарка насмерть загрызла четрыхлетнюю девочку. Об этом сообщает СК по региону.

Трагедия произошла 4 февраля в одном из частных домов поселка Старобачаты Беловского муниципального округа.

По версии следствия, девочка пошла со знакомой 44-летней женщиной в дом, за которым она присматривала за ним, пока хозяев не было дома. Женщина открыла дверцу вольера, чтобы поставить овчаркам чашку, но собака выбежала и набросилась на ребенка. Женщина отнесла раненого ребенка домой, вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть малышки.

Возбуждено уголовное дело. Детали устанавливаются.