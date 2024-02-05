В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для бань и сараев

Законопроект предлагает признать хозпостройки ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. Для этого будет достаточно только наличие старого техпаспорта.

В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для бань и сараев. Об этом сообщает РБК.

Авторы инициативы предложили распространить «дачную амнистию» на расположенные на участках хозяйственные постройки, а также на дома на несколько семей, построенные до 1998 года. Законопроект предлагает признать хозпостройки ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. Для этого будет достаточно только наличие старого техпаспорта.

Отмечается, что сейчас оформление сараев, бань, теплиц, погребов, колодцев, летних кухонь и других построек на участке «требует немало времени и денег», сделать это без выполнения кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и государственной регистрации прав невозможно.